В «Акроне» заявили, что планируют до конца трансферного окна усилить несколько позиций

Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян после победы в матче 3-го тура группового раунда FONBET Кубка России против «Зенита» (1:1, пен. 5:4) рассказал о возможных трансферах тольяттинской команды.

— Что касается трансферов, то время покажет. Мы работаем по ряду позиций, находимся в переговорах. Третий нападающий? У нас есть молодой Сергей Грибов, он уже выходил в РПЛ, играет в кубке. Мы планируем, что он будет конкурировать с другими форвардами команды.

Салтыков? Это качественный футболист группы атаки, у нас с ним связаны только положительные эмоции. В «Локомотиве» у него свой индивидуальный план развития. Мы следим за ним и радуемся его развитию. Но я сейчас не готов говорить о конкретных фамилиях в плане усилений, — сказал Задоян Metaratings.

«Зенит» (7 очков) продолжает лидировать в группе D после трех туров. «Акрон» (5) поднялся на вторую строчку в квартете.