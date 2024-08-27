В «Акроне» одним словом описали эмоции от победы над «Зенитом» в Кубке России

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов в комментарии для «СЭ» поделился эмоциями от победы над «Зенитом» (1:1, пен. 5:4) в 3-м туре группового этапа FONBET Кубка России Путь РПЛ.

«Эмоции от победы над «Зенитом» — отличные. Поздравляю всех болельщиков «Акрона» с этим результатом», — сказал Власов «СЭ».

«Зенит» (7 очков) продолжает лидировать в группе D после трех туров. «Акрон» (5) поднялся на вторую строчку в квартете.