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Сегодня, 20:31

В «Акроне» одним словом описали эмоции от победы над «Зенитом» в Кубке России

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов в комментарии для «СЭ» поделился эмоциями от победы над «Зенитом» (1:1, пен. 5:4) в 3-м туре группового этапа FONBET Кубка России Путь РПЛ.

«Эмоции от победы над «Зенитом» — отличные. Поздравляю всех болельщиков «Акрона» с этим результатом», — сказал Власов «СЭ».

«Зенит» (7 очков) продолжает лидировать в группе D после трех туров. «Акрон» (5) поднялся на вторую строчку в квартете.

Футбол
ФК Акрон
ФК Зенит
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