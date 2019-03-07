"Урал" – "Спартак": Глушаков в старте гостей

"Спартак" и "Урал" объявили стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Олимп-Кубка России, сообщает официальный сайт РПЛ.

Первая встреча между этими командами завершилась со счетом 1:1.

Стартовый состав "Спартака": Селихов – Айртон, Джикия, Боккетти, Рассказов – Гулиев, Глушаков, Мельгарехо, Мелкадзе – Адриану, Зе Луиш.

Стартовый состав "Урала": Годзюр – Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков – Димитров, Бикфалви, Майега, Эль-Кабир, Егорычев – Погребняк.