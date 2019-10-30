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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Twitter «Крыша «Газпром Арены»: «Сегодня я буду закрыта»

18:53
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Крыша «Газпром Арены» будет закрыта на матче 1/16 финала Кубка России «Зенит» — «Томь», сообщает официальный Twitter «Крыша «Газпром Арены».

Игра начнется 30 октября в 20:00 (мск).

Зенит — Томь

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Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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