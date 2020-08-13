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Тренер «Сатурна» наказан за угрозы и толчок судьи. Штраф
300 тысяч, дисквалификация — 10 игр

20:55
Сергей Жуков. Фото ФК «Сатурн»
Сергей Жуков. Фото ФК «Сатурн»
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал поведение главного тренера «Сатурна» Сергея Жукова после матча 1/256 финала Кубка против «Коломны» (0:3). Игра прошла 5 августа.

«Кроме этого, КДК обращает внимание на недопустимое поведение главного тренера ФК «Сатурн» Сергея Жукова после матча Кубка России между командами «Сатурн» и «Коломна» в отношении официальных лиц (оскорбительное поведение, угрозы причинения вреда, а также толчок главного судьи матча). В результате совершения указанных серьезных нарушений КДК РФС принял решение дисквалифицировать Жукова на 10 матчей Кубка России и оштрафовать его на 300 000 рублей», — приводит слова Григорьянца пресс-служба РФС.

Cатурн — Коломна

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/212066

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