Председатель КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал поведение главного тренера «Сатурна» Сергея Жукова после матча 1/256 финала Кубка против «Коломны» (0:3). Игра прошла 5 августа.

«Кроме этого, КДК обращает внимание на недопустимое поведение главного тренера ФК «Сатурн» Сергея Жукова после матча Кубка России между командами «Сатурн» и «Коломна» в отношении официальных лиц (оскорбительное поведение, угрозы причинения вреда, а также толчок главного судьи матча). В результате совершения указанных серьезных нарушений КДК РФС принял решение дисквалифицировать Жукова на 10 матчей Кубка России и оштрафовать его на 300 000 рублей», — приводит слова Григорьянца пресс-служба РФС.