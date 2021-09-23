«Урал» на выезде обыграл владимирское «Торпедо» в матче БЕТСИТИ Кубка России

В матче элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России «Урал» выиграл у владимирского «Торпедо» (2:0).

Уже на первой минуте Андрей Егорычев открыл счет. Андрей Панюков на 16-й минуте удвоил результат. У хозяев на шестой минуте не реализовал пенальти Владимир Победимов. Он пробил мимо ворот.

«Урал» набрал три очка и лидирует во второй группе. Столько же имеет КАМАЗ, который уступает по разнице мячей. «Торпедо» проиграло оба матча и идет последним.

БЕТСИТИ Кубок России

Элитный групповой раунд

«Торпедо» (Владимир) — «Урал» (Екатеринбург) — 0:2 (0:2)

Голы: Егорычев, 1 (0:1). Панюков, 16 (0:2).

Нереализованный пенальти: Победимов, 6 (мимо)

«Торпедо»: Ковешников, Мясников, Зенин, Поляков, Перфилов (Каджая, 75), Чувилов, Калабухов, Сасс (Ахмаев, 59), Хохлов, Победимов (Жаров, 59), Андреев (Соколов, 58. Бычков, 84).

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Адамов, Кузьмичев, Подберезкин, Егорычев (Агеев, 62), Йовичич, Гаджимурадов, Гагнидзе, Панюков (Максименко, 46).

Предупреждения: Калабухов, 23. Подберезкин, 50. Победимов, 53. Андреев, 54. Максименко, 61.

Судья: Хромей (Воронеж).

23 сентября. Владимир. Стадион «Торпедо».