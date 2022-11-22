«Сочи» победил «Торпедо» в серии пенальти, но вылетел из Кубка России

«Торпедо» и «Сочи» сыграли в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Основное время матча закончилаось со счетом 1:1.

Счет в матче открыл нападающий сочинцев Жоаозиньо, который отличился в начале второго тайма.

Однако москвичи быстро сравняли счет после точного дальнего удара нападающего Давида Караева.

По регламенту турнира, была назначена серия пенальти, в которой победу одержал «Сочи» — 4:2.

«Сочи» набрал первые 2 очка на группового этапе, но завершает выступление в Кубке, так как останется на четвертом месте в группе. «Торпедо» имеет 7 очков и занимает третье место в группе.