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Сегодня, 22:04

«Сочи» победил «Торпедо» в серии пенальти, но вылетел из Кубка России

Иван Шитик
Корреспондент
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22 ноября. «Торпедо» — «Сочи» — 1:1.
Фото ФК «Торпедо».

«Торпедо» и «Сочи» сыграли в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Основное время матча закончилаось со счетом 1:1.

Счет в матче открыл нападающий сочинцев Жоаозиньо, который отличился в начале второго тайма.

Однако москвичи быстро сравняли счет после точного дальнего удара нападающего Давида Караева.

По регламенту турнира, была назначена серия пенальти, в которой победу одержал «Сочи» — 4:2.

«Сочи» набрал первые 2 очка на группового этапе, но завершает выступление в Кубке, так как останется на четвертом месте в группе. «Торпедо» имеет 7 очков и занимает третье место в группе.

Кубок России. Группа D
22 нояб, 20:00. Лужники. Спортивный городок (Москва)
Торпедо М
1:1
Сочи

ФК Сочи
ФК Торпедо (Москва)
2
3
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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