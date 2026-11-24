Точилин о матче «Динамо» — «Факел»: «У обеих команд есть турнирная мотивация, футбол обещает быть напряженным»

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин поделился с «СЭ» ожиданиями от матча бело-голубых против «Факела» в 6-м туре группового этапа FONBET Кубка России.

«В четверг нас ждет интересный кубковый поединок. «Факел» с приходом Хасанби Биджиева воспрял и показывает характер, «Динамо» же предстоит сыграть без главного тренера на скамейке. У обеих команд есть турнирная мотивация, так что футбол обещает быть напряженным.

К тому же это будет последний домашний матч на «ВТБ Арене» в этом году, и бело-голубые должны постараться показать себя перед своими болельщиками, которые, уверен, придут на трибуны и отдадут должное команде за ее игру в первой половине сезона», — сказал Точилин «СЭ».

Матч «Динамо» — «Факел» пройдет 26 ноября в 19:30 по московскому времени на «ВТБ Арене».

Бело-голубые после 5 туров группового этапа FONBET Кубка России занимают второе место в группе B с 9 очками. Воронежцы набрали 6 очков и идут на третьей строчке.