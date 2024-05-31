Точилин: «Зенит» является безоговорочным фаворитом в игре с «Балтикой»

Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин назвал «Зенит» фаворитом суперфинала FONBET Кубка России с «Балтикой».

«Зенит» является безоговорочным фаворитом в игре с «Балтикой». Для калининградцев это будет очень важный матч, так как команда покинула РПЛ и хочет забрать с собой трофей. У «Балтики» должно быть больше мотивации и желания. Но не раз бывало, что все считали «Зенит» фаворитом, а у них был недонастрой, хотя в финале турнира такое вряд ли может случиться», — сказал Точилин «РБ Спорт».

Встреча между «Зенитом» и «Балтикой» состоится в воскресенье, 2 июня. Начало матча в 18.00 мск.