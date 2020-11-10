Тихий: «Хорошо, что выпало играть дома»

Защитник «Химок» Дмитрий Тихий отреагировал на сообщение о том, что в 1/8 финала Бетсити Кубка России команде предстоит сыграть с «Крыльями Советов».

«С нетерпением ждем матча с «Крыльями», — цитирует Тихого пресс-служба «Химок». — В самарской команде квалифицированные футболисты. Будет интересный матч. Хорошо, что выпало играть дома. Первый матч после сборов сыграть в Химках — преимущество. Думаю, все будет хорошо».