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Тихий: «Хорошо, что выпало играть дома»

16:37
Дмитрий Тихий. Фото ФК «Химки».
Дмитрий Тихий. Фото ФК «Химки».
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Защитник «Химок» Дмитрий Тихий отреагировал на сообщение о том, что в 1/8 финала Бетсити Кубка России команде предстоит сыграть с «Крыльями Советов».

«С нетерпением ждем матча с «Крыльями», — цитирует Тихого пресс-служба «Химок». — В самарской команде квалифицированные футболисты. Будет интересный матч. Хорошо, что выпало играть дома. Первый матч после сборов сыграть в Химках — преимущество. Думаю, все будет хорошо».

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