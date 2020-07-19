Главный тренер «Химок» Сергей Юран перед полуфиналом Олимп-Кубка России с «Уралом» признался, что столь длинная пауза без практики произошла впервые в его карьере.

«Четыре месяца без практики? Я в такой ситуации в первый раз, — сказал Юран в эфире канала «Матч премьер». — Многие специалисты, не только в России в первый раз оказались в таком положении. Самое главное было — вывести ребят из квартир, минимизировать травмы, дозировать нагрузи, прибавлять в физическом состоянии, в упражнениях. Нам это удалось».