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Сегодня, 16:43

Стали известны даты четвертого раунда Пути регионов Кубка России

Руслан Минаев
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РФС утвердил календарь четвертого раунда Пути регионов FONBET Кубка России-2024/25. Игры пройдут с 24 по 26 сентября. Время матчей указано московское.

24 сентября (вторник)

14.00. «Кубань-Холдинг» (Павловская) — «Сочи»

17.00. «Амкар» (Пермь) — «Черноморец» (Новороссийск)

17.00. «Челябинск» — «Тюмень»

19.30. «Волга» (Ульяновск) — «Ротор» (Волгоград)

25 сентября (среда)

12.00. «Динамо-Владивосток» — «Шинник» (Ярославль)

16.00. «Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Родина» (Москва)

17:00. «Урал» (Екатеринбург) — «СКА-Хабаровск»

18.00. «Волгарь» (Астрахань) — «Уфа»

18.30. «Орел» — «Сокол» (Саратов)

18.30. «Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Балтика» (Калининград)

19.00. «Композит» (Павловский Посад) — «Нефтехимик» (Нижнекамск)

19.00. «Химик» (Дзержинск) — «Чайка» (Песчанокопская)

19.30. КАМАЗ (Набережные Челны) — «Торпедо» (Москва)

26 сентября (четверг)

17.00. «Спартак Кострома» — «Енисей» (Красноярск)

18.00. «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — «Арсенал» (Тула)

19.30. «Амкал» (Москва) — «Алания» (Владикавказ)

Кубок России
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