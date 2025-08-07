«СШОР-1 Кристалл» и «Луки-Энергия» сыграют в Кубке России 7 августа

«СШОР-1 Кристалл» и «Луки-Энергия» сыграют в 1-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России в четверг, 7 августа. Время начала игры на «Новой Арене» в Санкт-Петербурге — в 17.15 мск.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд.

07 августа, 17:15. Нова Арена (Санкт-Петербург)

Ключевые события игры «СШОР-1 Кристалл» — «Луки-Энергия» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию игры показывают бесплатно на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 17.10 мск, за пять минут до стартового свистка.

На этом этапе Кубка России начинают свое участие любительские клубы и часть команд дивизиона «Б» второй лиги. Победители пройдут в следующий этап, проигравшие завершат выступление на турнире.