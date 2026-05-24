Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

«Спартак» — «Краснодар»: видео голов

Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Спартак» по пенальти победил «Краснодар» в суперфинале FONBET Кубка России.

Счет в первом тайме открыл полузащитник красно-белых Пабло Солари, который замкнул прострел Эсекьеля Барко с левого фланга.

После перерыва хавбек Дуглас Аугусту сравнял счет, завершив роскошную комбинацию «быков» через центр.

Обладатель трофея определился в серии пенальти, перед которой красно-белые заменили вратаря. Вышедший вместо Александра Максименко Илья Помазун отбил два удара.

&laquo;Спартак&raquo; обыграл &laquo;Краснодар&raquo; (1:1, пенальти&nbsp;&mdash; 4:3) в&nbsp;суперфинале Кубка России.Проклятие Боселли и магия Помазуна. Карседо взял первый трофей со «Спартаком», обыграв «Краснодар»

37-я минута. Солари — 1:0

57-я минута. Дуглас Аугусту — 1:1

Серия пенальти. Илья Помазун отбил удар Кевина Ленини

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Краснодар».

FONBET Кубок России. Суперфинал.
24 мая, 18:00. Лужники (Москва)
Спартак
1:1
Краснодар

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Объявленного в розыск подростка задержали за убийство одноклассника в Югре
Красно-белые просили девять пенальти, Угальде подарил Даку свой гол. Что произошло после матча «Спартак» - «Оренбург»
Трамп пообещал жесткий ответ Ирану после удара по американским объектам
Погачар получил страшную травму с переломами и сошел с «Вуэльты»
Путин и Си Цзиньпин на встрече в Бишкеке обсуждали Украину «по касательной»
Состоялась свадьба Евгении Медведевой и Ильдара Гайнутдинова
Популярное видео
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
Материалы сюжета: Суперфинал Кубка России «Краснодар» — «Спартак»: матч за трофей
Слишкович назвал Селихова одним из лучших вратарей России: «Доказал это сто раз»
Барко набил татуировку в честь победы «Спартака» в Кубке России
Мусаев о критике Боселли: «Про Баджо тоже все говорили, но до него не забили Барези и Массаро»
Умяров: «Музей «Спартака» выставил разбитый кубок. Ради этого можно было его разбить»
Карседо: «Барко играл в финале Кубка России на уколах, очень благодарен ему»
Карседо: «Мы делали все, чтобы вернуть «Спартак» в те времена, когда он побеждал и это было нормой»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Спартак» обыграл «Краснодар» по пенальти в суперфинале Кубка России

«Спартак» выиграл Кубок России в пятый раз и догнал «Зенит»
Новости
RSS RSS
Все новости