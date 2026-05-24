«Спартак» — «Краснодар»: видео голов
«Спартак» по пенальти победил «Краснодар» в суперфинале FONBET Кубка России.
Счет в первом тайме открыл полузащитник красно-белых Пабло Солари, который замкнул прострел Эсекьеля Барко с левого фланга.
После перерыва хавбек Дуглас Аугусту сравнял счет, завершив роскошную комбинацию «быков» через центр.
Обладатель трофея определился в серии пенальти, перед которой красно-белые заменили вратаря. Вышедший вместо Александра Максименко Илья Помазун отбил два удара.
37-я минута. Солари — 1:0
57-я минута. Дуглас Аугусту — 1:1
Серия пенальти. Илья Помазун отбил удар Кевина Ленини
«СЭ» вел текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Краснодар».
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Судейство
28 авг 19:09
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