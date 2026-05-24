«Спартак» — «Краснодар»: видео голов

«Спартак» по пенальти победил «Краснодар» в суперфинале FONBET Кубка России.

Счет в первом тайме открыл полузащитник красно-белых Пабло Солари, который замкнул прострел Эсекьеля Барко с левого фланга.

После перерыва хавбек Дуглас Аугусту сравнял счет, завершив роскошную комбинацию «быков» через центр.

Обладатель трофея определился в серии пенальти, перед которой красно-белые заменили вратаря. Вышедший вместо Александра Максименко Илья Помазун отбил два удара.

37-я минута. Солари — 1:0

57-я минута. Дуглас Аугусту — 1:1

Серия пенальти. Илья Помазун отбил удар Кевина Ленини

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Краснодар».

FONBET Кубок России. Суперфинал.

24 мая, 18:00. Лужники (Москва)

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