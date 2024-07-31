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Станкович: «Даже мой ассистент уточнил, правда ли хочу выпустить Маслова на позицию опорника»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович объяснил, почему выпустил Павла Маслова на позицию опорного полузащитника в матче группового этапа FONBET Кубка России против «Динамо» (3:0).

— Маслов неожиданно сыграл в позиции опорника. Почему вы сделали такой выбор? На какой позиции вы его в целом рассматриваете?

— Хочу поздравить и поблагодарить всех ребят — команда провела отличный матч с высоким уровнем интенсивности. Что до Павла, даже мой ассистент дважды меня переспросил, действительно ли я хочу выпустить Маслова на позицию восмерки. Я вижу, как он работал на тренировках, вижу его потенциал. Считаю, он может играть на любой позиции, кроме вингера и центрфорварда.

— На каком языке вы давали ему установку?

— Ребята прекрасно говорят по-английски. По крайней мере, уверяют, что это так (смеется). На самом деле, мы говорим на языке футбола. И мое лицо тоже многое им может сказать, — заявил Станкович на пресс-конференции.

В следующем матче Кубка России «Спартак» 14 августа сыграет на выезде с «Крыльями Советов», «Динамо» в этот же день встретится с одноклубниками из Махачкалы.

Деян Станкович
Павел Маслов
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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