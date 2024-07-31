Станкович: «Литвинов должен играть перед линией обороны. Он очень умный футболист»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поделился мнением об игре Руслана Литвинова в матче группового этапа FONBET Кубка России против «Динамо» (3:0).

— Литвинов снова сыграл на позиции центрального защитника. Кем вы видите его в команде?

— Мое личное мнение — перед линией обороны. Это очень умный игрок, который умеет быстро адаптироваться. Он сразу читает игровые ситуации. Очень доволен им, вижу его работу на тренировках. Рад, что у меня есть такой футболист, — сказал Станкович на пресс-конференции.

В следующем матче Кубка России «Спартак» 14 августа сыграет на выезде с «Крыльями Советов», «Динамо» в этот же день встретится с одноклубниками из Махачкалы.