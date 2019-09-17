«Енисей» на своем официальном сайте объявил о старте продажи билетов на матч 1/16 финала Кубка России против «Зенита». Цена на самые дешевые билеты — 250 рублей, на самые дорогие — 850 рублей.

Матч «Енисей» — «Зенит» состоится 25 сентября в 16.30 (по московскому времени).