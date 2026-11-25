«Рубин» — «Родина»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию

«Рубин» и «Родина» сыграют в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 25 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и начнется в 20.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

25 ноября, 20:30. Ак Барс Арена (Казань)

Следить за ключевыми событиями игры «Рубин» — «Родина» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию матча бесплатно покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Начало эфира — в 20.15 мск. Смотреть игру онлайн также можно будет на сайте matchtv.ru.

После пяти туров «Рубин» с 4 очками занимает третье место в группе A, «Родина» с 3 очками — четвертое. Команды в очной встрече определят обладателя путевки в плей-офф Пути регионов. В первом круге москвичи разгромили казанцев (5:0).