«Ростов» встретится с «Локомотивом» в 6-м туре пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 23 октября. Встреча на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону начнется в 19.00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchrv.ru.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Ростове-на-Дону. Ключевые события и результат игры «Ростов» — «Локомотив» доступны в нашем матч-центре.

«Ростов» и «Локомотив» выступают в группе В с «Химками» и «Оренбургом». Соперники обеспечили себе выход в четвертьфинал верхней сетки плей-офф. У ростовчан — 10 очков, у железнодорожников — 15.