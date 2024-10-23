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«Ростов» — «Локомотив»: смотреть трансляцию матча Кубка России онлайн

«Ростов» встретится с «Локомотивом» в Кубке России 23 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Ростов» встретится с «Локомотивом» в 6-м туре пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 23 октября. Встреча на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону начнется в 19.00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchrv.ru.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Ростове-на-Дону. Ключевые события и результат игры «Ростов» — «Локомотив» доступны в нашем матч-центре.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B
23 окт, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Локомотив

«Ростов» и «Локомотив» выступают в группе В с «Химками» и «Оренбургом». Соперники обеспечили себе выход в четвертьфинал верхней сетки плей-офф. У ростовчан — 10 очков, у железнодорожников — 15.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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