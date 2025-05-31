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31 мая 2025, 19:00

«Ростов» — ЦСКА: результаты и статистика «Ростова» в Кубке России

«Ростов» вышел в суперфинал Кубка России через путь регионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Ростов» и ЦСКА встретятся в суперфинале FONBET Кубка России в воскресенье, 1 июня. Игра пройдет на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию решающего матча Кубка России. За ключевыми событиями и результатом игры «Ростов» — ЦСКА также можно следить в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Суперфинал.
01 июня 2025, 18:00. Лужники (Москва)
Ростов
0:0
ЦСКА

«Ростов» в групповом турнире этого розыгрыша Кубка России занял второе место в группе с «Локомотивом», «Химками» и «Оренбургом» — 11 очков в шести турах.

В плей-офф в пути РПЛ ростовчане победили «Спартак» в 1/4 финала (1:0 и 2:1) и уступили «Зениту» в 1/2 финала (0:1 и 0:2), в пути регионов — обыграли «Локомотив» во втором этапе полуфинала (2:0) и «Спартак» в финале «нижней сетки» (2:1).

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ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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