«Ростов» — ЦСКА: результаты и статистика ЦСКА в Кубке России

ЦСКА и «Ростов» встретятся в суперфинале FONBET Кубка России в воскресенье, 1 июня. Игра пройдет на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию решающего матча Кубка России. За ключевыми событиями и результатом игры ЦСКА — «Ростов» можно также следить в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Суперфинал.

01 июня 2025, 18:00. Лужники (Москва)

ЦСКА в групповом турнире Кубка России занял первое место в группе с «Ахматом», «Краснодаром» и «Пари НН» — 14 очков в шести турах. В плей-офф армейцы победили пути РПЛ «Рубин» в 1/4 финала (0:0, 3:0), «Динамо» (2:1, 0:0) и «Зенит» (0:2, 2:0, пенальти — 4:3).

ЦСКА во второй раз за три года сыграет в так называемом суперфинале Кубка России после изменения формата турнира на схему с двойным вылетом для клубов РПЛ. Каждый раз армейцы неизменно доходили до финала пути РПЛ, в 2022-м затем завоевали трофей после победы над «Краснодаром» в серии пенальти, а в 2023-м остановились в шаге от решающей игры после двух ничьих и серии пенальти с будущим обладателем титула «Зенитом».

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