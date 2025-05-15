«Ростов» будет номинальным хозяином поля в суперфинале Кубка России с ЦСКА

В результате жеребьевки определился номинальный хозяин поля в матче между «Ростовом» и ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России.

Хозяином поля будет «Ростов».

15 мая ростовчане на выезде переиграли «Спартак» (2:1) в финале пути регионов турнира. За день до этого армейцы победили «Зенит» (2:0 после 0:2 в первой игре, пенальти — 4:3) в ответном матче финала пути РПЛ.

Суперфинал FONBET Кубка России пройдет 1 июня на стадионе «Лужники» в Москве.