15 мая 2025, 23:23

«Ростов» будет номинальным хозяином поля в суперфинале Кубка России с ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент

В результате жеребьевки определился номинальный хозяин поля в матче между «Ростовом» и ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России.

Хозяином поля будет «Ростов».

15 мая ростовчане на выезде переиграли «Спартак» (2:1) в финале пути регионов турнира. За день до этого армейцы победили «Зенит» (2:0 после 0:2 в первой игре, пенальти — 4:3) в ответном матче финала пути РПЛ.

Суперфинал FONBET Кубка России пройдет 1 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

  • Roman Romanov

    Интересно, хозяин Ростов, который номинально вообще "вылетел" из прямой сетки кубка, театр абсурда.

    16.05.2025

  • Спринт

    Хозяином поля в Лужниках 1 июня будет, сугубо - родной ЦСКА .. по игре и по счету на табло стадиона.

    15.05.2025

  • Андрей Недобрый

    А судью Ростов сможет выбирать?

    15.05.2025

