Широков не видит фаворита в финале Кубка России: «Игра покажет»

Бывший игрок сборной России Роман Широков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Зенитом» и «Балтикой» в суперфинале FONBET Кубка России.

«В финальном матче все может случиться. На бумаге «Зенит» потенциальный победитель. Как будет на деле, покажет игра», — сказал Широков «СЭ».

Суперфинал Кубка России состоится 2 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 18.00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Сергей Карасев.

В сезоне-2023/24 «Зенит» занял первое место в турнирной таблице РПЛ, став чемпионом России в шестой раз кряду. «Балтика» финишировала 15-й и вылетела в первую лигу.

Софья Грецкая