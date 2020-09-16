«Родина» — «Спартак»: трансляция матча — в 19.00
14:00
В среду, 16 сентября, состоится матч группового турнира Бетсити-Кубка России, в котором «Родина» сыграет со «Спартаком» на «Открытие-арене». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.
Следить за матчем «Родина» — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Телеспорт.
Видеотрансляция матча «Родина» — «Спартак»
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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