РФС хочет, чтобы на финале Кубка России выступила певица Максим

По информации «СЭ», РФС хочет, чтобы на финале БЕТСИТИ Кубка России выступила певица Максим.

Организаторы матча считают, что исполнительница уже не ассоциируется ни с одной из команд, а является культовой для всех футбольных фанатов. Выступление запланировано после окончания матча.

«Спартак» считает, что это не совсем корректно, так как выступление певицы может вызвать неоднозначную реакцию болельщиков «Динамо». Представители «Спартака» выступают за более нейтрального исполнителя.

Финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 мая в Москве на стадионе «Лужники». Начало матча — в 17.00 (мск).