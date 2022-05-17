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Сегодня, 19:12

РФС хочет, чтобы на финале Кубка России выступила певица Максим

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Певица Максим.
Фото Соцсети

По информации «СЭ», РФС хочет, чтобы на финале БЕТСИТИ Кубка России выступила певица Максим.

Организаторы матча считают, что исполнительница уже не ассоциируется ни с одной из команд, а является культовой для всех футбольных фанатов. Выступление запланировано после окончания матча.

«Спартак» считает, что это не совсем корректно, так как выступление певицы может вызвать неоднозначную реакцию болельщиков «Динамо». Представители «Спартака» выступают за более нейтрального исполнителя.

Финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 мая в Москве на стадионе «Лужники». Начало матча — в 17.00 (мск).

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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