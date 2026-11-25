Кубок России по футболу: расписание матчей и трансляций на 25 ноября

В среду, 25 ноября, состоятся четыре матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2026/27. «Ахмат» примет «Краснодар», махачкалинское «Динамо» сыграет с «Балтикой», «Рубин» встретится с «Родиной», а «Локомотив» — с «Ростовом».

«СЭ» публикует расписание матчей Кубка России и информацию о трансляциях на 25 ноября. Время начала — московское.

Расписание матчей Кубка России на 25 ноября

25 ноября, среда

18.00. «Ахмат» — «Краснодар». «Матч ТВ».

18.00. «Динамо» Махачкала — «Балтика». «Матч Премьер».

20.30. «Рубин» — «Родина». «Матч ТВ».

20.30. «Локомотив» — «Ростов». «Матч Премьер».

Следить за ключевыми событиями матчей, результатами игр и положением команд в группах можно в футбольном матч-центре «СЭ».