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Судейство

19 марта, 19:43

Радимов — о работе арбитров: «Почему никто ничего не делает для предотвращения ошибок судей?»

Федор Носов
Владислав Радимов.
Фото Global Look Press

Известный футболист, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА-2008, чемпион России-2007 в составе «Зенита» Владислав Радимов в разговоре с «СЭ» прокомментировал работу арбитров.

— Вас не утомили ошибки рефери и их обсуждение? — вопрос Радимову.

— Безусловно, утомили! Послушайте, судейские казусы происходят после каждого тура и буквально в каждой игре, тут спорить бесполезно. Вопрос в другом: почему никто ничего не делает для их предотвращения?

— Можно сказать, что вы недовольны работой рефери под руководством директора департамента судейства и инспектирования РФС Милорада Мажича?

— Думаю, здесь нет одного виновника, но складывается ощущение, что жертвы — все. Клубы не понимают, как их судят, а арбитры не понимают, как им судить, как бы смешно это ни звучало. Вспомните, сколько спорных ситуаций произошло в прошлом туре, а ЭСК похожие эпизоды трактует то так, то эдак. Мажичу выступить бы публично и объяснить нормально правила «этой игры».

— Как относитесь к словам руководства «Динамо» о судействе? После ответного кубкового матча со «Спартаком» генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров заявил по поводу работы судей под руководством Мажича следующее: «Был определенный прогресс, что-то сделано, но нынешняя ситуация — неудовлетворительная. Это недопустимо на таких стадиях».

— Ну, во-первых, динамовцы потерпели поражение, находились на эмоциях, и к главному арбитру Кириллу Левникову у них тоже вопросы появились. Во-вторых, бело-голубые забыли о назначенном в их пользу пенальти в игре с «Оренбургом» и уверенное падение Сергеева. Тогда судья даже повтор ходил смотреть. На мой взгляд, ситуации похожие и 11-метровый назначен и там, и в кубковой встрече «Зенита» с махачкалинским «Динамо», но реакция на эпизоды почему-то разная.

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