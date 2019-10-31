Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Рад забить первые голы за «Ахмат». Глушаков — о дубле в Кубке

17:58
Теги:

В матче 1/8 финала Олимп — Кубка России «Ахмат» разгромил «Луч» со счетом 5:1. Дубль на свой счет записал полузащитника грозненцев Денис Глушаков.

— Рад забить первые голы за «Ахмат», — написал Глушаков в Twitter. — Это, кстати, еще и мои первые голы в карьере в Кубке России.

Кубок России по футболу: новости и обзоры, расписание матчей и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир