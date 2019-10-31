В матче 1/8 финала Олимп — Кубка России «Ахмат» разгромил «Луч» со счетом 5:1. Дубль на свой счет записал полузащитника грозненцев Денис Глушаков.

— Рад забить первые голы за «Ахмат», — написал Глушаков в Twitter. — Это, кстати, еще и мои первые голы в карьере в Кубке России.

Рад забить первые голы за «Ахмат». Это, кстати, еще и мои первые голы в карьере в Кубке России. pic.twitter.com/nxMz04qpVD — Denis Glushakov (@DGlushakov8) October 31, 2019

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