Алаев: «Какие-то изменения в Кубке России могут быть»

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о возможном изменении форматов проведения чемпионата и Кубка России.

— Структура чемпионата и Кубка?

— Создана рабочая группа. Данную работу надо проанализировать. Какие-то клубы против, какие-то за. Единогласно поддержали, чтобы Пивоваров возглавил работу. Посмотрим Кубок России. Успешный турнир. Есть вопросы по первой стадии, плей-офф. Ждем результатов рабочей группы. Это большая работа. Какие-то изменения в Кубке могут быть.