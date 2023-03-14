Председатель совета директоров «Локомотива» Нагорных отреагировал на вылет команды из FONBET Кубка России

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных поделился мнением о поражении команды в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 7:6).

«Проигрыш.. Результат матча отрицательный. По ситуации с регламентом — будем разбираться. Но не надо ссылаться на то, что регламент запутанный. Вторая ошибка подобного рода в команде за год. Будем разбираться и делать вывод», — сказал Нагорных.

Капитан железнодорожников Дмитрия Баринов не должен был принимать участия в матче, так как полузащитник получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию.