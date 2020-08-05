Питерская «Звезда» вышла в 1/128 финала Кубка России, где ее ждет дерби

«Звезда» из Санкт-Петербурга вышла в 1/128 финала Кубка России. В игре 1/256 финала питерцы по пенальти одолели «Тверь». Игра прошла по новому регламенту — без дополнительного времени. 11-метровые были назначены сразу после окончания второго тайма.

В другой встрече «Знамя» из Ногинска взяло верх над «Знаменем Труда».

В 1/128 финала «Знамя» сыграет с липецким «Металлургом», а «Звезду» ждет дерби с «Ленинградцем».

Кубок России

1/256 финала

«Тверь» — «Звезда» (Санкт-Петербург) — 0:0 . Пенальти — 3:4

Судья: Федотов (Великий Новгород).

«Знамя» (Ногинск) — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — 1:0 (0:0)

Судья: Кузнецов (Иваново).