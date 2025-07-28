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Судейство

Перезва судит «Акрон» и «Балтику», Шафеев — ЦСКА и «Локомотив»: арбитры матчей 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России

Павел Лопатко

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал назначения арбитров на матчи 1-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2025/26.

На игру «Акрон» — «Балтика» был назначен Максим Перезва, которого, как писал «СЭ», ввели в резервный список судей РПЛ после участия в «деле «Торпедо». По «делу «Торпедо» были заключены под стражу совладелец клуба Леонид Соболев и директор Валерий Скородумов. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 184 УК РФ.

На матч «Динамо» Москва — «Сочи» назначили Ивана Сараева, а на встречу «Краснодар» — «Крылья Советов» — Сергея Цыганка.

Игру «Динамо» Махачкала — «Пари НН» рассудит Антон Фролов, ЦСКА — «Локомотив» — Рафаэль Шафеев, «Ахмат» — «Зенит» — Михаил Черемных, «Ростов» — «Спартак» — Евгений Буланов, а «Рубин» — «Оренбург» — Юрий Карпов.

29 июля (вторник)

«Динамо» Москва — «Сочи»: судья — Иван Сараев. Помощники судьи — Андрей Болотенков, Ярослав Калиниченко; резервный судья — Игорь Захаров; ВАР — Сергей Чебан; АВАР — Иван Абросимов; инспектор — Андрей Бутенко.

«Акрон» — «Балтика»: судья — Максим Перезва. Помощники судьи — Михаил Иванов, Екатерина Курочкина; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Сергей Мацюра.

«Краснодар» — «Крылья Советов»: судья — Сергей Цыганок. Помощники судьи — Денис Березнов, Алексей Ермилов; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Вера Опейкина; АВАР — Сергей Иванов; инспектор — Андрей Иванов.

30 июля (среда)

«Динамо» Махачкала — «Пари НН»: судья — Антон Фролов. Помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Михаил Шпильфогель; резервный судья — Герман Коваленко; ВАР — Роман Галимов; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Сергей Лапочкин.

ЦСКА — «Локомотив»: судья — Рафаэль Шафеев. Помощники судьи — Денис Петров, Станислав Попков; резервный судья — Владислав Целовальников; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Егор Егоров; инспектор — Александр Гончар.

«Ахмат» — «Зенит»: судья — Михаил Черемных. Помощники судьи — Андрей Филипкин, Максим Белокур; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Владимир Казьменко.

«Ростов» — «Спартак»: судья — Евгений Буланов. Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Александр Туркин; резервный судья — Кирилл Силантьев; ВАР — Артур Фёдоров; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Олег Соколов.

31 июля (четверг)

«Рубин» — «Оренбург»: судья — Юрий Карпов. Помощники судьи — Хамид Талаев, Евгений Синянский; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Сергей Французов.

Источник: РФС
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Кубок России
Максим Перезва
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