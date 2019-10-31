Перед матчем со «Спартаком» «Ростов» прогулялся по морозной Москве

«Ростов» в своем официальном Twitter поделился фотографиями прогулки команды по Москве перед матчем 1/8 финала Кубка России со «Спартаком».

Матч «Спартак» — «Ростов» состоится в четверг 31 октября и начнется в 19.30 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

Прогулялись по морозной Москве ?



Исландцы ожидаемо оказались самыми стойкими. pic.twitter.com/KU4ReX9YpG — Football Club Rostov (@rostovfc) October 31, 2019

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