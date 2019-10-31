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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Перед матчем со «Спартаком» «Ростов» прогулялся по морозной Москве

13:09

«Ростов» в своем официальном Twitter поделился фотографиями прогулки команды по Москве перед матчем 1/8 финала Кубка России со «Спартаком».

Матч «Спартак» — «Ростов» состоится в четверг 31 октября и начнется в 19.30 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

Спартак — Ростов

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Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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