Перед матчем со «Спартаком» «Ростов» прогулялся по морозной Москве
13:09
«Ростов» в своем официальном Twitter поделился фотографиями прогулки команды по Москве перед матчем 1/8 финала Кубка России со «Спартаком».
Матч «Спартак» — «Ростов» состоится в четверг 31 октября и начнется в 19.30 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.
Прогулялись по морозной Москве ?— Football Club Rostov (@rostovfc) October 31, 2019
Исландцы ожидаемо оказались самыми стойкими. pic.twitter.com/KU4ReX9YpG
Результаты опроса
проголосовало: 10482Все опросы
Кто фаворит Кубка России-2019/20?
Зенит
45.3%
ЦСКА
10.8%
Спартак
20.2%
Ростов
13.5%
Урал
7.6%
Кто-то другой (напишу в комментариях)
2.7%
Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...