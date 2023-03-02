Осинькин считает, что новый формат FONBET Кубка России жизнеспособен только без еврокубков

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился впечатлениями от нового формата FONBET Кубка России, который был впервые запущен в текущем сезоне.

«Думаю, такой формат может быть жизнеспособен только в ситуации, когда наши ведущие клубы не играют в еврокубках, — заявил 57-летний российский специалист в интервью Metaratings. — Для команд, не играющих в еврокубках, такой вариант достаточно интересный. Понятно, что кто-то может не попасть в весеннюю часть или сыграть там только одну игру — таким командам будет не хватать практики. Мы в сезоне-2020/21 прошли всю дорогу от начала до финала и провели 7 матчей, а сейчас сыграли уже 8 и сыграем минимум еще 3. Это дополнительные 11 матчей. Календарь немного нагружается, но это приятно».

В 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России «Крылья Советов» по итогам двух матчей прошли «Динамо» (2:1, 1:1). В полуфинале самарская команда сыграет со «Спартаком».