«Оренбург» — «Спартак»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию

«Оренбург» и «Спартак» сыграют в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 26 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

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26 ноября, 17:00. Газовик (Оренбург)

Следить за ключевыми событиями игры «Оренбург» — «Спартак» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию встречи покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Начало эфира — в 16.45 мск, за 15 минут до стартового свистка. Смотреть игру онлайн также можно будет на сайте matchtv.ru.

«Оренбург» и «Спартак» выступают в группе А вместе с «Рубином» и «Родиной». В предыдущем туре оренбуржцы дома победили «Родину» (2:1), а красно-белые на своем поле обыграли «Рубин» (1:0).

После пяти матчей «Спартак» набрал 13 очков, у «Оренбурга» — 10 очков. Встреча команд в первом туре завершилась победой москвичей (5:1).