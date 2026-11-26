«Оренбург» — «Спартак»: стартовые составы на кубковый матч
«Оренбург» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч Пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Оренбург»: Дегтев, Лукашов, да Силва, Ведерников, Поройков, Хотулев, Минатулаев, Касаджиков, Васильев, Голыбин, Савельев.
Запасные: Коробов, Овсянников, Паласиос, Томпсон, Ценов, Сивис, Татаев, Пуэбла, Рыбчинский, Болотов, Гузина, Жезус.
«Спартак»: Максименко, Литвинов, Денисов, Джику, Парада, Ву, Саусь, Фернандеш, Пруцев, Даку, Массалыга.
Запасные: Довбня, Помазун, Добродицкий, Бабич, Мартинс, Умяров, Полех, Зиньковский, Зобнин, Солари, Маркиньос, Угальде.
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