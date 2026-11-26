«Оренбург» — «Спартак»: прямая трансляция матча Кубка России

В четверг, 26 ноября, «Оренбург» примет «Спартак» в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России. Начало встречи на стадионе «Газовик» в Оренбурге — в 17.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

26 ноября, 17:00. Газовик (Оренбург)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Оренбург» — «Спартак» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию матча покажет общедоступный федеральный телеканал «Матч ТВ». Эфир начнется в 16.45 мск. Смотреть встречу онлайн также можно на сайте matchtv.ru.

«Оренбург» в пяти матчах группового этапа одержал три победы, потерпел одно поражение в основное время и еще в одной встрече уступил в серии пенальти. Команда набрала 10 очков. В 5-м туре оренбуржцы победили «Родину» (2:1).

«Спартак» выиграл четыре матча группового этапа в основное время и уступил «Рубину» в серии пенальти. Красно-белые набрали 13 очков и лидируют в группе А. В предыдущем туре москвичи обыграли казанцев (1:0).