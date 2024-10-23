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«Оренбург» — «Химки»: стартовые составы на матч Кубка России

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Оренбург» и «Химки» объявили стартовые составы на матч 6-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Оренбург»: Сысуев, Томпсон, Прохин, Зотов, Касимов, Столбов, Рыбчинский, Коваленко, Барановский, Михайлов, Гюрлюк.

«Химки»: Обухов, Терехов, Голубович, Степанов, Мелентиевич, Берковский, Капленко, Корредера, Абдуллахи, Панченко, Садыгов.

«Оренбург» занимает последнее место в группе В, не набрав ни одного очка в 5 турах. «Химки» находятся на третьей строчке с 5 баллами.

Матч пройдет на стадионе «Газовик» (Оренбург). Начало — в 16.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B
23 окт, 16:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Химки

Кубок России
ФК Оренбург
ФК Химки
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