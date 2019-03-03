"Оренбург" готов провести матч Кубка России с "Арсеналом" на своем поле

"Оренбург" готов провести ответный матч Олимп - Кубка России с тульским "Арсеналом" на своем поле. Об этом сообщил член совета директоров "Оренбурга" Василий Столыпин.

Первый матч состоялся в Оренбурге 28 ноября 2018 года и закончился победой "Арсенала" со счетом 4:2.

Изначально ответная игра должна была состояться в Туле 6 марта. Комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием 27 февраля приняла решение о переносе игры на нейтральное поле из-за плохого состояния газона на стадионе в Туле.

- Информации из "Арсенала" пока никакой не приходило. Мы бы с удовольствием бы отыграли у себя, нет проблем. Но мы уже играли с ними. А так поле у нас готово, - цитирует ТАСС Столыпина.