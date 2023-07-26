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Сегодня, 18:08

«Оренбург» — ЦСКА: армейцы забили два гола за три минуты

Ана Горшкова
Корреспондент
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ЦСКА в концовке матча группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России забил два гола «Оренбургу» — 6:0.

На 87-й минуте встречи голом отметился полузащитник Матвей Кисляк. Никита Ермаков покатил мяч Кисляку, а он из-за штрафной отправил мяч в ближний верхний угол ворот.

На 90-й минуте уже отличился сам Ермаков. Егор Носков от края штрафной прострелил на 11-метровую отметку, откуда Никита ударом в касание поразил дальний угол ворот.

Для 18-летнего Кисляка это дебютный матч за основную команду ЦСКА.

Кубок России. Группа A
26 июл, 16:15. Газовик (Оренбург)
Оренбург
0:6
ЦСКА
Кубок России
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
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