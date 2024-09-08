Определилась сетка четвертьфиналов Пути РПЛ FONBET Кубка России-2024/25

В воскресенье, 8 сентября, состоялась жеребьевка 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2024/25.

По итогам церемонии было определено, что команды группы А встретятся в четвертьфинале с клубами группы В и станут хозяевами поля в первых матчах. Команды группы D сыграют с клубами группы C и будут принимать первые встречи. Первые игры этой стадии запланированы на 5-7 ноября.

Матчи группового раунда Пути РПЛ проводятся в два круга по принципу «каждый с каждым» — на своем поле и на поле соперника. Команды с первого и второго мест группы выходят в 1/4 финала верхней сетки, а с третьего — в 1/4 финала нижней сетки.