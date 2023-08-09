Обляков прокомментировал поражение от «Факела»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о поражении армейцев от «Факела» (0:2) во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Хорошо, что вышел на поле, — начал Обляков. - Отлично, что восстановился. Обидно, что уступили по такой игре. Надо было набирать и продолжать лидировать в группе. Но двигаемся дальше.

— Чего не хватило?

— Может быть, надо было чуть поконкретнее действовать, больше моментов создать, почаще бить по воротам. Сегодня, к сожалению, не сложилось.

— Мухин после победы над «Локомотивом» шутил про конкуренцию с вами. Что вы об этом думаете?

— Максим шутит. Главное — забивает, молодец. Будем конкурировать с ним и другими игроками. Во всех командах это есть. Никаких проблем.

— Вы сегодня вышли на левый фланг. Это теперь ваша основная позиция?

— Никто такого не говорит. Вышел на левый фланг, потому что до этого вышли другие атакующие футболисты, — сказал Обляков.

После двух туров все команды группы А набрали по 3 очка. Ранее «Оренбург» в матче 2-го тура обыграл «Сочи» (2:0).

В следующем туре FONBET Кубка России ЦСКА в гостях сыграет против «Сочи».