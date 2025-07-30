Алип: «Первый матч с капитанской повязкой — победа, это было важно для меня»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип прокомментировал победу над «Ахматом» (2:1) в первом туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Первый матч с капитанской повязкой — победа, это было важно для меня. Все мы знаем, что в Грозном у нас всегда тяжелые матчи и в чемпионате, и в Кубке. Сегодняшний матч тому доказательство. Спасибо всем, кто верил в меня. Даже ребята сегодня перед матчем поддерживали меня, когда назначили капитаном. Это большая ответственность в самую первую очередь.

О чем говорил с партнерами? Ярику [Михайлову] говорил в первом тайме, чтобы играл попроще, что не нужно паниковать, чтобы спокойно играл. А Соболеву — чуть-чуть во фланг чтобы смещался, когда разыгрываем, чтобы чуть легче было бороться против защитников», — приводит слова Алипа пресс-служба клуба.

«Зенит» набрал 3 очка и лидрует в группе А. 12 августа сине-бело-голубые примут «Рубин».