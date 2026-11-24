Никита Кологривый и Евгения Медведева выступят на матче «Динамо» — «Факел»

Знаменитый актер Никита Кологривый посетит игру 6-го тура группового этапа FONBET Кубка России «Динамо» — «Факел», которая пройдет на «ВТБ Арене» 26 ноября в 19:30.

Артист, известный по многочисленным фильмам и сериалам («Слово пацана», «Трудно быть богом» и т.д.), примет участие в паблик-токе, модерировать который будет фигуристка, болельщица «Динамо» Евгения Медведева. Мероприятие начнется в 18:45 и будет проходит в теплом подтрибунном помещении, возле семейной трибуны В.

Ранее Кологривый уже посещал «ВТБ Арену» в 2025 году, когда вызвался сыграть в кино Валерия Карпина.

Матч с «Факелом» — заключительный домашний матч «Динамо» в 2026 году, в нем решится, продолжат ли динамовцы борьбу в Пути РПЛ Кубка России и с кем встретятся в плей-офф турнира. На игре традиционно будет организована масштабная развлекательная программа для зрителей.