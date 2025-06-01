Мусаев признался, что недоволен сезоном после победы ЦСКА в Кубке России

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал, что недоволен своим выступлением в сезоне-2024/25.

1 июня армейцы обыграли «Ростов» (0:0, пенальти 4:3) в суперфинале FONBET Кубка России.

— Во второй части сезона было давление на вас со стороны болельщиков. Сейчас вы обнулились и готовы подойти к новому сезону в лучшей своей форме?

— Не ожидал, что будет такая часть сезона. Но бывает, что планы Бога не совпадают с твоими. Поэтому надо еще больше работать и постараться провести следующий сезон лучше.

— То есть вы сезоном не до конца довольны?

— Я вообще не доволен, — сказал Мусаев.

В сезоне-2024/25 23-летний форвард провел 43 матча во всех турнирах, забил десять мячей и сделал пять результативных передач.