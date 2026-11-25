Мухин — о результатах «Локомотива»: «Железнодорожники обязательно выкарабкаются из этого положения»

Полузащитник «Ростова» Максим Мухин прокомментировал победу над «Локомотивом» в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра прошла в среду на «РЖД Арене» в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу ростовчан.

— Как прокомментируешь сегодняшнюю победу?

— Мы набрали отличную форму. Много нанесли ударов сегодня — это футбольная жизнь.

— Следишь за «Локомотивом»?

— Конечно. Это клуб, который дал мне путь в большой футбол. Продолжаю следить за ними, как и за ЦСКА. Но железнодорожники обязательно выкарабкаются из этого положения. Их победа над «Родиной» была очень важна. Сегодня у них был второй состав, непонятно было, в какой они форме. Но на каждый матч ты настраиваешься, что команда может играть, как «Барселона», — сказал Мухин.

«Ростов» с первого места в группе D вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка России. «Локомотив» завершил выступление в турнире.