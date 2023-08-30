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Сегодня, 03:37

Мостовой: «Спокойно отношусь, что пресса подлизывает «Спартаку»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о победе «Спартака» в матче Кубка России против «Динамо» (4:1).

— Ужасные, просто удручающие 25 минут от «Динамо», — приводит слова Мостового Metaratings.ru. — Это будет урок для Лички, он понадеялся на нескольких футболистов, после чего ему пришлось двоих заменить на 27-й минуте. Была бы возможность, можно было и четверых поменять. Личка не рискнул, хотя напрашивалось, было видно, что три-четыре футболиста просто поплыли. С чем это связано? Не знаю. После двух замен «Динамо» выравняло игру и даже во втором тайме владело преимуществом.

— Можно ли сказать, что у «Спартака» налаживается игра?

— У «Спартака» вышло семь-восемь человек, которые не получали игровую практику. Думаю, Абаскаль немного сам запутался с выбором футболистов, поэтому идет ротация. Может быть, сейчас эта игра ему подскажет, кого в основной состав ставить. Интересно будет посмотреть следующий матч.

— Сейчас наверняка везде будут писать про подъем «Спартака» и выход из мини-кризиса. Вы с такой оценкой согласны?

— Нормальные и адекватные люди так писать не будут. Те, кто подлизывают «Спартаку» — будут писать о подъеме. Они же подлизывают, когда «Спартак» проигрывает, в одну сторону лижут, сейчас будут в другую, поэтому я к этому спокойно отношусь. Я всегда говорю то, что думаю, а в футболе я намного лучше разбираюсь, чем другие, — сказал Мостовой Metaratings.ru.

«Спартак» занимает первое место в группе Кубка России, набрав 9 очков. «Динамо» идет вторым с 4 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoi-spokoino-otnoshus-chto-pressa-podlizyvaet-spartaku-ya-razbirayus-v-futbole-luchshe-drugikh-278808/
Александр Мостовой
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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