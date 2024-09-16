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Митрофанов — о проведении матча Кубка России в Воронеже: «Мы советовались с руководством региона»

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, как принималось решение провести в Воронеже матч пути РПЛ FONBET Кубка России между «Факелом» и «Акроном».

«В Воронеже был запрет на проведение матчей со зрителями, поэтому прошла игра без зрителей в Кубке России. Конечно, мы консультировались с руководством региона, для нас безопасность обеих команд важна. Региональные власти были уверены в правильности этого решения, соответственно после этих матчей «Факел» еще менялся кругами со «Спартаком» в РПЛ, но потом ограничения были сняты», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Матч прошел в Воронеже 15 августа без зрителей и завершился поражением «Факела» со счетом 1:2. На тот момент правительство региона приняло решение о приостановлении проведения всех массовых мероприятий в регионе в целях безопасности. Матч пятого тура РПЛ между «Факелом» и «Спартаком» был перенесен в Москву.

Источник: ТАСС
РФС
ФК Акрон
ФК Факел (Воронеж)
Максим Митрофанов
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