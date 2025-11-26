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26 ноября 2025, 21:30

Попович: «Счастлив быть в ЦСКА»

Дарик Агаларов

Полузащитник ЦСКА Матия Попович прокомментировал победу над махачкалинским «Динамо» (2:2, пенальти 5:4) в 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

Хавбек забил гол на 90-й минуте и перевел игру в серию пенальти.

— Я пока что не до конца осознаю, со мной ли это происходит или нет, сон ли это? — начал Попович. — Я просто очень рад, что мы прошли в следующий раунд.

— Как прошла адаптация?

— Счастлив быть в этом клубе. Я полностью адаптировался. Единственное — я бы хотел получать больше игровой практики. Надеюсь, это придет с играми и тренировками, и я выйду на свой пик.

— Да, мне говорили о сравнении с [Алешей Поповичем]. Но я пока не разобрался, кто это. Обязательно посмотрю мультфильм и разберусь.

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Кубок России
ФК ЦСКА (Москва)
Матия Попович
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