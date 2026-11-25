«Локомотив» — «Ростов»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию

«Локомотив» и «Ростов» сыграют в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 25 ноября. Встреча пройдет на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 20.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

25 ноября, 20:30. РЖД Арена (Москва)

Следить за ключевыми событиями игры «Локомотив» — «Ростов» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию матча покажет телеканал «Матч Премьер». Начало эфира — в 20.25 мск, за пять минут до стартового свистка. Смотреть игру онлайн также можно будет на сайте matchtv.ru.

«Ростов» досрочно занял первое место в группе D и вышел в плей-офф Пути РПЛ. «Локомотив» после поражения от ЦСКА (1:3) в 5-м туре лишился шансов на продолжение выступления в турнире.